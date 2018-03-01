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Kaan Kural yorumluyor... Fenerbahçe mutlak favori!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Fenerbahçe mutlak favori!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
01.03.2018 - 14:43
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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