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Kaan Kural ile Basketbol
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Kaan Kural yorumluyor... Fener devrede bitirdi!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Fener devrede bitirdi!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
06.02.2018 - 17:30
YAYIN
06.02.2018 - 17:11
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htvkaankuralilebasketbol
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
FENERBAHÇE
Efes
basketbol yorum
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