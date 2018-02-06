« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Kaan Kural ile Basketbol>Kaan Kural yorumluyor... Fener devrede bitirdi!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Fener devrede bitirdi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
YAYIN06.02.2018 - 17:11
DETAYLARI GÖSTER
Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın