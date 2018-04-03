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KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Eskişehir nihayet seriyi bozdu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
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