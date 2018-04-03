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Kaan Kural yorumluyor... Eskişehir nihayet seriyi bozdu!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Eskişehir nihayet seriyi bozdu!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
03.04.2018 - 10:20
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Tahicioğlu Basketbol Süper Ligi
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