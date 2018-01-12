« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Kaan Kural ile Basketbol>Kaan Kural yorumluyor... Ergin Ataman bu rövanşı bekliyordu!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Ergin Ataman bu rövanşı bekliyordu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
YAYIN12.01.2018 - 14:26
DETAYLARI GÖSTER
Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın