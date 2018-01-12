« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Kaan Kural ile Basketbol
>
Kaan Kural yorumluyor... Ergin Ataman bu rövanşı bekliyordu!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Ergin Ataman bu rövanşı bekliyordu!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
12.01.2018 - 16:40
YAYIN
12.01.2018 - 14:26
htvprogramlar
htvkaankuralilebasketbol
ergin ataman
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
Bunları da beğenebilirsiniz
02:52
Karşı cins diyince aklınıza ne geliyor? - Sarı Mikrofon
01:54
Erkeklerin Kadınlara Hayret Ettiği 5 An | Her Şey Hakkında Her Şey
16:24
Sinemanın deli kızı vizyonda!
05:03
Korsan gemisinde 100 tl bulmaca - Yersen
Bunları kaçırmayın
02:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık doktoradan sonra yardımcı doçentlik olmayacak”
05:26
Yarıyıl Tatilinde Dikkat Etmemiz Gereken 5 Şey
00:30
Trafikte şaşırtan görüntü...Dananın otomobilde yolculuğu kamerada
01:33
G.Saray'da gözler sol bek ve kaleci transferinde!
01:49
Hepsine çok şaşıracaksınız! İşte dünyanın en tuhaf kripto paraları
01:10
Kavga ettiği grubun arasına araçla daldı, tekme ve yumruklar havada uçuştu
00:36
Selahattin Demirtaş 434 gün sonra hakim karşısında
01:38
Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk!
01:21
F.Bahçe kampında dikkat çeken o detay!
03:24
Kaan Kural yorumluyor... Ergin Ataman bu rövanşı bekliyordu!
01:10
Peş peşe hesap geldi, 'Beni mi kandırdınız' deyip dehşet saçtı
00:35
Tartışmaların odağındaki Gül'den flaş açıklama: Polemiğe girmek istemiyorum
01:00
Dev yapılar arasında kaybolan cennet
01:40
YouTube fenomeni Orkun Işıtmak'a dayak
01:11
Kameraları görünce böyle bağırdı: "Çıkınca devam!"
01:18
Pancho Arena'nın görüntüleri
02:29
Mardin’de 2 yıl önce 90 bin olan turist sayısı 600 bine çıktı
16:24
Sinemanın deli kızı vizyonda!
02:52
Karşı cins deyince aklınıza ne geliyor? - Sarı Mikrofon
00:50
Kazakistan'da siyah kar yağdı
03:58
Urla'da denize akan fueloil, kirliliğe neden oldu
00:28
Emina'yı ağlatan mesaj
00:31
Four-year-old child tragically crushed to death by vehicle in Turkey’s Muğla
03:51
Tarihi tiyatroda gizemli şov
01:54
Erkeklerin Kadınlara Hayret Ettiği 5 An | Her Şey Hakkında Her Şey