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Kaan Kural ile Basketbol
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Kaan Kural yorumluyor... Beşiktaş'ta galibiyet de yok moral de!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Beşiktaş'ta galibiyet de yok moral de!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
19.03.2018 - 17:15
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htvkaankuralilebasketbol
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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