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Kaan Kural yorumluyor... Beşiktaş'ın karar zamanı
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Beşiktaş'ın karar zamanı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
30.03.2018 - 16:10
htvkaankuralilebasketbol
Basketbol
Beşiktaş
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