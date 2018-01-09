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Kaan Kural yorumluyor... Beşiktaş özüne döndü!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Beşiktaş özüne döndü!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
09.01.2018 - 17:15
YAYIN
09.01.2018 - 16:56
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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