İstiklal Caddesi'nde bir ören bayan

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beyoğlu’nda yürüyüş yaparak örgü ören Nazlı Ay isimli kadın ilgi odağı oldu. Bakmadan örgü işini yapan kadınla fotoğraf çektiren vatandaşlar ördükleri hediyeliklerden de almayı ihmal etmedi.Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaparak örgü ören kadına vatandaşlar ilgi gösterdi. Bakmadan örgü ören kadını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, Nazlı Ay ise meraklı bakışlar altında örgü örmeye devam etti. Yıllardır geçimini ördüğü hediyeliklerle sağlayan Nazlı Ay 'ın gösterdiği azim ise görenleri duygulandırdı. Caddenin tanınmış simalarından biri haline gelen Nazlı Ay’ın vatandaşlar tarafından takdir edildiği de görüldü. Çevredeki esnafların da dikkatini çeken ‘ören kadın’ onların bu dikkatini geri çevirmeyerek sohbet etti. Nazlı Ay’ın gösterdiği performansın takdire şayan olduğunu belirten bir esnaf, “Yaptığı iş herkesin yapabileceği bir şey değil. Kendisini takdir ediyorum’’ ifadelerini kullandı.Yürüyerek örmenin ayrı bir meziyet olduğunu belirten Nazlı Ay, ’’ Eskilerden gelen bir alışkanlık bu. Üç yıldır yapıyorum. Vatandaşlar merak ediyor. Hem örüyorum hem yürüyorum. Sporda yapmış oluyorum. Turistler ilgi duyup soruyorlar. Bakıp inceliyorlar. Beğenip sipariş verenler oldu. Kazak, lif, patik ve hediyelik şeyler örüyorum. Herkes oturduğu yerden örebilir ancak yürüyerek örmek meziyet istiyor. Ördükçe satıyorum, ekonomik olarak çok faydası oluyor. Şükürler olsun’’ şeklinde konuştu.Bakmadan örgü ören Nazlı Ay, vatandaşların meraklı bakışları altında İstiklal Caddesi’nde bir süre sonra gözden kayboldu.