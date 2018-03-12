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İstanbul'da yaşamanın 1 aylık maliyeti minumum ne kadardır? | Sarı Mikrofon
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İstanbul'da yaşamanın 1 aylık maliyeti minumum ne kadardır? | Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon İstanbul sokaklarında sordu : "İstanbul'da yaşamanın 1 aylık maliyeti minumum ne kadardır?" Kimine göre 1500 TL yeterli olurken kimi 5000 TL'nin yetmeyeceğini söyledi.İzliyoruz...
GÜNCELLENME
12.03.2018 - 13:44
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İstanbul'da yaşamanın 1 aylık maliyeti minumum ne kadardır? | Sarı Mikrofon
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