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İstanbul'da yaşamanın 1 aylık maliyeti minumum ne kadardır? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon İstanbul sokaklarında sordu : "İstanbul'da yaşamanın 1 aylık maliyeti minumum ne kadardır?" Kimine göre 1500 TL yeterli olurken kimi 5000 TL'nin yetmeyeceğini söyledi.İzliyoruz...

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