Ispanaklı Muffin Börek | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 adet yufka
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harcı için:
- 200 g ıspanak
- 100 g lor peyniri
- 1 yumurta
- 1 su bardağı süt
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1/2 tatlı kaşığı pul biber
- 1/2 çay kaşığı tuz
Tarif:
- Süt, zeytinyağı, yumurta, yoğurt ve kabartma tozunu derin bir karıştırma kabında çırpın. Tuz ve pul biberi de ilave edin.
- Doğranmış ıspanak ve lor peyniri eklediğiniz börek harcını son bir kez karıştırıp bir kenarda bekletin. Muffin kalıplarını yumurta fırçası yardımıyla yağlayın.
- Mutfak tezgahına açtığınız her yufkayı 4 eşit parçaya bölün. Çeyrek yufka parçalarını elinizle kırpın. 1 çeyrek yufkadan 1 muffin börek hazırlayın.
- Yufka parçalarını muffin kalıplarına paylaştırın. Orta kısımlarını elinizle hafifçe bastırıp çukur hale getirin.
- Hazırladığınız iç harcı orta kısımlarına paylaştırın. Arzuya göre üzerlerini az miktarda yufka parçasıyla kapatın.
- Muffin börekleri önceden ısıtılmış 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 25-30 dakika pişirin.
- Afiyet olsun!