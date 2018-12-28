Ispanaklı & Enginarlı Börek | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 300 g enginar kalbi
- 400 gram ıspanak
- 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella
- Yarım su bardağı krem peynir
- 2 yemek kaşığı kapari
- 1/4 su bardağı kurutulmuş domates
- 3 yemek kaşığı pesto sosu
- 2 paket milföy hamuru
Tarif:
- Enginar kalplerini ve ıspanakları kabaca doğrayın.
- Derin bir kasede mozzarella, krem peynir, kapari, kurutulmuş domates ve pesto sosuyla iyice karıştırın.
- Yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine milföy hamurlarını yuvarlak oluşacak şekilde dizin.
- Çemberin ortasına karışımı eşit şekilde yayın.
- 180 derecede Arçelik Ankastre Fırın’da 20 dakika kontrollü pişirin.
Afiyet Olsun!