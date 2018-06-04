Ispanak Püreli Biftek | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 3 parça dana biftek
- 3 adet sarımsak
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- Taze biberiye
- 500 gram ıspanak
- Yarım su bardağı süzme yoğurt
- Karabiber
- Tuz
Yapılışı:
- Arçelik Ankastre Ocak’ta kızdırılan tavaya biftekler alınır; tereyağı, bütün sarımsak ve taze biberiyeyle pişirilir.
- Ispanaklar 3-4 dakika haşlanır, süzülür. Süzülen ıspanaklar Arçelik Eternity Doğrayıcı’ya alınır, çekilir.
- Süzme yoğurt, karabiber ve tuzla karıştırılır.
- Servis tahtasına alınan et ve püre taze biberiyeyle süslenir, kaya tuzu serpilir.