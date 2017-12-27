« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Ne Oluyor >Magazin>Işın Karaca: Sezen Aksu ile küs değiliz
Oynatma Listesi
MAGAZİN

Işın Karaca: Sezen Aksu ile küs değiliz

Serhat Tekin “Serhat’la Kayıttayız”da bu yılın son röportajını Işın Karaca ile yaptı. Son albümü “ Eyvallah” , müzik dünyasına ilişkin eleştirileri , Demet Akalın ile barışması ve özel hayatı ile ilgili sorulara Işın Karaca samimi cevaplar verdi.
GÜNCELLENME
YAYIN27.12.2017 - 20:29
DETAYLARI GÖSTER

OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın