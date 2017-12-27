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Işın Karaca: Sezen Aksu ile küs değiliz
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MAGAZİN
Işın Karaca: Sezen Aksu ile küs değiliz
Serhat Tekin “Serhat’la Kayıttayız”da bu yılın son röportajını Işın Karaca ile yaptı. Son albümü “ Eyvallah” , müzik dünyasına ilişkin eleştirileri , Demet Akalın ile barışması ve özel hayatı ile ilgili sorulara Işın Karaca samimi cevaplar verdi.
GÜNCELLENME
27.12.2017 - 23:27
YAYIN
27.12.2017 - 20:29
htvmagazin
serhatla kayıttayız
serhat tekin
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