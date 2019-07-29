İrmik Helvası | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 su bardağı irmik
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 top vanilyalı dondurma
Tarif:
- İrmik helvasının şerbeti için toz şeker, süt ve suyu Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencereye alın.
- İyice karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.
- Derin bir tencerede tereyağını eritin ve fıstıkları tencereye alarak kavurmaya başlayın.
- Fıstıkların rengi değişmeye başladığında irmiği tencereye alın ve kısık ateşte tahta kaşıkla sürekli kavurun.
- Yaklaşık 20 dakika kavurduktan sonra irmiğin rengi kahverengi olmaya başlayacaktır. İyice kavrulduktan sonra sıcak şerbeti yavaş yavaş tencereye aktarın ve karıştırmaya devam edin.
- Kısık ateşte 5 dakika daha pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın.
- Demlenmesi için tencerenin kapağını araya temiz bir bez koyarak kapatın. İrmik helvasını servis kaseleri ile şekil verip ters çevirerek servis yapın.
- Helvanızı bir top vanilyalı dondurma ile servis edin.
- Afiyet olsun!