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İncirli Galette | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde İncirli Galette var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 110 g tereyağı – buzlukta bekletilmiş, küp küp doğranmış
- 170 g tam buğday unu
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- Yarım çay kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı su
- 1 yemek kaşığı soğuk elma sirkesi
- 1 su bardağı labne peyniri
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 limon kabuğu rendesi
- 1-2 kaşık süt
- 1 kaşık toz şeker
Tarif:
- Un, tuz, şeker ve tereyağı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alınır. Kısa kısa birkaç kez çekilir.
- Ardından su ve sirke karışımı azar azar doğrayıcıya eklenir.
- Hazırlanan hamur yoğurulmadan streçe sarılıp Arçelik No Forst Buzdolabı’na kaldırılır.
- Labne peyniri, bal ve limon kabuğu kaseye alınır iyice karıştırılır.
- Dinlenmiş hamur yağlı kağıt serilmiş tepsiye alınır, merdaneyle açılır. (Tepside olmazsa tezgahta yapılır)
- Açılan hamurun ortasına dışarıda 3-4 cm boşluk kalacak şekilde ballı peynir karışımı sürülür.
- Üzerine de dilimlediğiniz incirler dizilir.
- Açıkta kalan hamur incirlerin üzerine kapatılır.
- Hamurun kenarına süt sürülür, toz şeker serpiştirilir.
- 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 45-50 dakika pişirilir.
- Pişen ve dinlenen tatlı kesilip servis edilir.
- Afiyet olsun!
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