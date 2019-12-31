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MUCİZE LEZZETLER

İncirli Galette | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde İncirli Galette var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 110 g tereyağı – buzlukta bekletilmiş, küp küp doğranmış
  • 170 g tam buğday unu
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı su
  • 1 yemek kaşığı soğuk elma sirkesi 
  • 1 su bardağı labne peyniri
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1 limon kabuğu rendesi
  • 1-2 kaşık süt
  • 1 kaşık toz şeker

Tarif:

  1. Un, tuz, şeker ve tereyağı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alınır. Kısa kısa birkaç kez çekilir.
  2. Ardından su ve sirke karışımı azar azar doğrayıcıya eklenir. 
  3. Hazırlanan hamur yoğurulmadan streçe sarılıp Arçelik No Forst Buzdolabı’na kaldırılır.
  4. Labne peyniri, bal ve limon kabuğu kaseye alınır iyice karıştırılır.
  5. Dinlenmiş hamur yağlı kağıt serilmiş tepsiye alınır, merdaneyle açılır. (Tepside olmazsa tezgahta yapılır)
  6. Açılan hamurun ortasına dışarıda 3-4 cm boşluk kalacak şekilde ballı peynir karışımı sürülür.
  7. Üzerine de dilimlediğiniz incirler dizilir.
  8. Açıkta kalan hamur incirlerin üzerine kapatılır.
  9. Hamurun kenarına süt sürülür, toz şeker serpiştirilir.
  10. 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 45-50 dakika pişirilir.
  11. Pişen ve dinlenen tatlı kesilip servis edilir.
  12. Afiyet olsun!
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