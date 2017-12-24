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Türkiye'nin en büyük sentetik DNA üreticisi Pınar Akalın

Türkiye'nin geniş skalada ilk sentetik DNA üretimini gerçekleştiren, Türkiye'nin sentetik DNA ithalatını düşüren kadın girişimci Pınar Akalın'ın hem eğitim hem de girişimcilik öyküsü ilham veriyor...
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YAYIN22.12.2017 - 17:19
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