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MUCİZE LEZZETLER

İç Pilavlı Bütün Tavuk | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde İç Pilavlı Bütün Tavuk var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1 adet bütün tavuk

Üzeri için;

  • 1 tatlı kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım tatlı kaşığı domates salçası

Pilavı için;

  • 2 su bardağı pilavlık pirinç
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
  • Yarım çay bardağı kuş üzümü
  • 1 tatlı kaşığı yenibahar
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 su bardağı sıcak su

Tarif:

  1. İç pilavını hazırlamak için Arçelik Ankastre Ocak’ta tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın.
  2. Yağlar eriyince yıkadığınız ve suyunu süzdüğünüz pirinçleri ekleyip birkaç dakika kavurun.
  3. 2-3 dakika kavrulduktan sonra dolmalık fıstıklar ve kuş üzümlerini de ekleyin.
  4. Üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ve tuzu ilave edin.
  5. Pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.
  6. Pilavın biraz diri kalması için suyunu yarım ölçü koyuyoruz. Bu nedenle suyunu çektikten sonra Arçelik Ankastre Ocak’tan alın.
  7. Yenibahar ve karabiberi ekleyerek nazikçe karıştırıp kenara alın.
  8. Bütün tavuğu yıkayın.
  9. Tavuğun içine fazla bastırmadan pilavla doldurun.
  10. Tavuğun ayaklarını ya derisinden geçirerek sıkıştırın ya da kürdan yardımıyla sıkıştırın. Böylece pişerken açılmasını önlemiş olacaksınız.
  11. Ardından tavuğu yağladığınız fırın kabına alarak 185 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 60 dakika kadar pişirin.
  12. Bir kasede sos malzemelerini karıştırın ve yarı pişmiş olan tavuğu fırından alarak üzerine fırça ile sosu sürün.
  13. Ardından tekrar Arçelik Ankastre Fırın’a koyun ve yaklaşık 40 dakika daha pişmeye bırakın.
  14. Tavuk pişerken diğer taraftan kalan pilava yarım su bardağından az su ekleyerek Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirmeye devam edin.
  15. Geniş bir servis tabağının tabanına pişirdiğiniz pilavı yayın.
  16. Üzerine fırından çıkan tavuğu yerleştirin.
  17. Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

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