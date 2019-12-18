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İç Pilavlı Bütün Tavuk | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde İç Pilavlı Bütün Tavuk var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1 adet bütün tavuk
Üzeri için;
- 1 tatlı kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım tatlı kaşığı domates salçası
Pilavı için;
- 2 su bardağı pilavlık pirinç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
- Yarım çay bardağı kuş üzümü
- 1 tatlı kaşığı yenibahar
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 su bardağı sıcak su
Tarif:
- İç pilavını hazırlamak için Arçelik Ankastre Ocak’ta tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın.
- Yağlar eriyince yıkadığınız ve suyunu süzdüğünüz pirinçleri ekleyip birkaç dakika kavurun.
- 2-3 dakika kavrulduktan sonra dolmalık fıstıklar ve kuş üzümlerini de ekleyin.
- Üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ve tuzu ilave edin.
- Pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.
- Pilavın biraz diri kalması için suyunu yarım ölçü koyuyoruz. Bu nedenle suyunu çektikten sonra Arçelik Ankastre Ocak’tan alın.
- Yenibahar ve karabiberi ekleyerek nazikçe karıştırıp kenara alın.
- Bütün tavuğu yıkayın.
- Tavuğun içine fazla bastırmadan pilavla doldurun.
- Tavuğun ayaklarını ya derisinden geçirerek sıkıştırın ya da kürdan yardımıyla sıkıştırın. Böylece pişerken açılmasını önlemiş olacaksınız.
- Ardından tavuğu yağladığınız fırın kabına alarak 185 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 60 dakika kadar pişirin.
- Bir kasede sos malzemelerini karıştırın ve yarı pişmiş olan tavuğu fırından alarak üzerine fırça ile sosu sürün.
- Ardından tekrar Arçelik Ankastre Fırın’a koyun ve yaklaşık 40 dakika daha pişmeye bırakın.
- Tavuk pişerken diğer taraftan kalan pilava yarım su bardağından az su ekleyerek Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirmeye devam edin.
- Geniş bir servis tabağının tabanına pişirdiğiniz pilavı yayın.
- Üzerine fırından çıkan tavuğu yerleştirin.
- Afiyet olsun!
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