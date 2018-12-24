İç Pilav Yatağında Hindi | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 adet orta boy bütün hindi
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
- 1 çay kaşığı hardal
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 dal biberiye
- 4-5 adet defne yaprağı
İç pilav için:
- 2 su bardağı baldo pirinç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 2 yemek kaşığı çam fıstığı
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1/4 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 su bardağı sıcak tavuk suyu
Not!
- Fırın tepsisine bir miktar sıcak su koymayı ve hindinin üzerini yağlı kağıt ile kaplamayı unutmayın.
- İki saatin sonunda hindinin üzerini açıp, pişirme işlemini en az 30 dakika daha sürdürün.
- Piştikten sonra düzgün bir hal alması için bacak kısımlarını bağlayın.
- Pilavın tane tane olması için kavrulan pirinçlere 1 tatlı kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ve 1 çay kaşığı toz şeker ekleyin.
Tarif:
- Küçük bir kasede zeytinyağı, bal, domates salçası, taze sıkılmış limon suyu, hardal ve tuzu karıştırın.
- Hazırladığınız sosu, bir fırça yardımıyla hindinin her tarafına eşit miktarda sürün. Hindinin üzerine biberiye ve defne yaprağını yerleştirin.
- Hafif bir şekilde unlanmış Arçelik Ankastre Fırın tepsisine aldığınız hindiyi, önceden ısıtılmış 170 derecede 2,5 saat kadar pişirin.
- İç pilavı hazırlamak için; kuru soğanları küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın.
- Arçelik Ankastre Ocak tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları, kısık ateşte hafif bir şekilde soteledikten sonra dirilikleri gidene kadar pişirin.
- Dolmalık çam fıstıklarını ekledikten sonra hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurun. Duru suyu çıkana kadar yıkadığınız baldo pirinci pilav tenceresine aktarın.
- Bol suda beklettikten sonra yıkadığınız kuş üzümlerini, karabiber, tarçın, yenibahar ve tuzu katın. Sıcak et suyu ilave ettiğiniz pilavı, kısık ateşte ve kapağını kapattığınız tencerede suyunu çekene kadar pişirin.
- Suyunu çeken pilavın üzerine kağıt havlu kapatıp demlenmesi için bekletin.
- Fırından çıkan nar gibi kızarmış hindiyi iç pilavla birlikte sıcak olarak servis edin.
- Afiyet olsun!