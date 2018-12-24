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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUCİZE LEZZETLER

İç Pilav Yatağında Hindi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde İç Pilav Yatağında Hindi var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy bütün hindi
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
  • 1 çay kaşığı hardal
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 dal biberiye
  • 4-5 adet defne yaprağı

İç pilav için:

  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı çam fıstığı
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1/4 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 su bardağı sıcak tavuk suyu

Not!

  • Fırın tepsisine bir miktar sıcak su koymayı ve hindinin üzerini yağlı kağıt ile kaplamayı unutmayın.
  • İki saatin sonunda hindinin üzerini açıp, pişirme işlemini en az 30 dakika daha sürdürün.
  • Piştikten sonra düzgün bir hal alması için bacak kısımlarını bağlayın.
  • Pilavın tane tane olması için kavrulan pirinçlere 1 tatlı kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ve 1 çay kaşığı toz şeker ekleyin.

Tarif:

  1. Küçük bir kasede zeytinyağı, bal, domates salçası, taze sıkılmış limon suyu, hardal ve tuzu karıştırın.
  2. Hazırladığınız sosu, bir fırça yardımıyla hindinin her tarafına eşit miktarda sürün. Hindinin üzerine biberiye ve defne yaprağını yerleştirin.
  3. Hafif bir şekilde unlanmış Arçelik Ankastre Fırın tepsisine aldığınız hindiyi, önceden ısıtılmış 170 derecede 2,5 saat kadar pişirin.
  4. İç pilavı hazırlamak için; kuru soğanları küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın.
  5. Arçelik Ankastre Ocak tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları, kısık ateşte hafif bir şekilde soteledikten sonra dirilikleri gidene kadar pişirin.
  6. Dolmalık çam fıstıklarını ekledikten sonra hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurun. Duru suyu çıkana kadar yıkadığınız baldo pirinci pilav tenceresine aktarın.
  7. Bol suda beklettikten sonra yıkadığınız kuş üzümlerini, karabiber, tarçın, yenibahar ve tuzu katın. Sıcak et suyu ilave ettiğiniz pilavı, kısık ateşte ve kapağını kapattığınız tencerede suyunu çekene kadar pişirin.
  8. Suyunu çeken pilavın üzerine kağıt havlu kapatıp demlenmesi için bekletin.
  9. Fırından çıkan nar gibi kızarmış hindiyi iç pilavla birlikte sıcak olarak servis edin.
  10. Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

 

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