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Hürriyet sunar: Bir Doğu Ekspresi filmi

2 bin kilometrelik bir demiryolu... Memleketin bir ucunu ötekine bağlıyor. Durakları Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars...Aslında bu hat 70 yıldır var. Ta 1949’dan beri! Ama nedense son iki yıldır patlama yaptı. Kış aylarında bilet, yataklı vagon bulmak neredeyse imkânsız. #Karsrail etiketi sosyal medyanın gözdesi… Ama esas hikaye bu değil. Esas hikayeyi, Hürriyet mobil uygulamasını kullanan okurlarımıza bu 30 dakikalık filmle anlatmak istedik. Buyrun… (Haber: Çınar Oskay - Görüntüler: Sebati Karakurt, Levent Kulu, Sibel Denizmen)

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