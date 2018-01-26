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Hemşire Tülin Yazıcı iş kadını oldu, dünyanın en ünlü şirketlerini giydiriyor!

Dress Best’in kurucusu, aslen hemşire olan Tülin Yazıcı kurduğu tekstil şirketiyle üniforma üretmeye başladı ve bir sektör yarattı. Paris’ten Dubai’ye dünyanın dev şirketlerine, en ünlü otellerine ve havayolu şirketlerine üniforma üreten Tülin Yazıcı ile “ilham verici” öyküsünü konuştuk. Tülin Yazıcı Tacikistan’dan İngiltere’ye dünyanın en ünlü otellerinin ve havayollarının uniformalarını yapıyor, üretiminin yüzde 98’ini ihraç ediyor

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