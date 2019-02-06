Hellim Peynirli Şişler | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 paket aktif kuru maya
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı kahverengi şeker
- 1 su bardağı mısır unu
- 1 1/4 bardak un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı kabartma tozu
- 1/4 çay kaşığı kırmızı biber
- 6 adet çubuk şeklinde kesilmiş hellim peyniri
- 1 büyük yumurta
- 1 yemek kaşığı çörekotu
Tarif:
- Ilık sütü Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın, üzerine mayayı serpin ve yaklaşık 2-3 dakika bekleyin.
- Ardından zeytinyağı, kahverengi şeker ve mısır ununu karıştırın. Yoğurma aparatıyla karıştırın.
- Un, tuz, kabartma tozu ve acı biber ekleyin; yapışkan bir hamur olana kadar yoğurun.
- Hamuru bir top haline getirin, hafifçe yağlanmış bir kaba yerleştirin ve üzerini kapatın.
- Büyüklüğü ikiye katlayana kadar ılık bir ortamda 45 dakika ile 1 saat arası dinlendirin.
- Hellim peynirlerini çubuk şeklinde kesip tahta şişlere geçirin.
- Dinlenen hamurdan parçalar alın avuçlarınızla her bir parçayı rulo yapın ve tahta çubuklardaki peynirlerin etrafına sarın. Üstte biraz boşluk bırakın.
- Hazırladığınız şişleri yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
- Fırını önceden 180 dereceye ısıtın.
- Hamur sarılı peynir çubuklarına çırpılmış yumurta sürün.
- Hafif kızarana kadar 15-20 dakika fırında pişirin.
- Afiyet olsun!