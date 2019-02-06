Hellim Peynirli Şişler | Mucize Lezzetler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler>Hellim Peynirli Şişler | Mucize Lezzetler
Oynatma Listesi
MUCİZE LEZZETLER

Hellim Peynirli Şişler | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Hellim Peynirli Şişler var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 paket aktif kuru maya
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı kahverengi şeker
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 1 1/4 bardak un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1/4 çay kaşığı kırmızı biber
  • 6 adet çubuk şeklinde kesilmiş hellim peyniri
  • 1 büyük yumurta
  • 1 yemek kaşığı çörekotu

 

Tarif:

  1. Ilık sütü Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın, üzerine mayayı serpin ve yaklaşık 2-3 dakika bekleyin.
  2. Ardından zeytinyağı, kahverengi şeker ve mısır ununu karıştırın. Yoğurma aparatıyla karıştırın.
  3. Un, tuz, kabartma tozu ve acı biber ekleyin; yapışkan bir hamur olana kadar yoğurun.
  4. Hamuru bir top haline getirin, hafifçe yağlanmış bir kaba yerleştirin ve üzerini kapatın.
  5. Büyüklüğü ikiye katlayana kadar ılık bir ortamda 45 dakika ile 1 saat arası dinlendirin.
  6. Hellim peynirlerini çubuk şeklinde kesip tahta şişlere geçirin.
  7. Dinlenen hamurdan parçalar alın avuçlarınızla her bir parçayı rulo yapın ve tahta çubuklardaki peynirlerin etrafına sarın. Üstte biraz boşluk bırakın.
  8. Hazırladığınız şişleri yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
  9. Fırını önceden 180 dereceye ısıtın.  
  10. Hamur sarılı peynir çubuklarına çırpılmış yumurta sürün.
  11. Hafif kızarana kadar 15-20 dakika fırında pişirin.
  12. Afiyet olsun!
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler