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Hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? | Sarı Mikrofon
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Hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? | Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon sokakta sordu : " Hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir ? " İşte cevaplar..
GÜNCELLENME
26.02.2018 - 11:35
htvprogramlar
htvsarimikrofon
sokak röportajı
tecrübeli olduğunuz konu
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