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Hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon sokakta sordu : " Hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir ? " İşte cevaplar..
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