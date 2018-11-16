Havuç Çorbası | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 2 adet soğan
- 600 g doğranmış havuç
- 2 sap kereviz sapı
- Yarım su bardağı pirinç
- 5 su bardağı sıcak tavuk suyu
- 1 tatlı kaşığı sarımsak püresi
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Servis için bir paket krema
Tarifi:
- Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağını kızdırın.
- Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile doğranmış soğanları ekleyin ve sotelemeye başlayın.
- Hemen ardından aynı soğanlar gibi çok iri olmayan doğranmış havuçları ekleyin.
- 1 dakika kadar soteledikten sonra pirinci ekleyip söyle bir çevirin ve sıcak tavuk suyunu ekleyin.
- Ardından kereviz sapı, sarımsak, tuz, karabiberi de ekleyin.
- Havuçlar iyice yumuşayıp, pirinçler pişinceye dek tıkırdamada pişmeye devam etsin.
- Herşey iyice piştikten sonra, Arçelik Rose Gold Etenity El Blender’ı ile çorbayı pürüzsüz hale getirin.
- Servis kasesine koyduğunuz çorbaya 1 yemek kaşığı krema ekleyip servis edin.
- Afiyet olsun!