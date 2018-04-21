Hannover 96 - B.Münih CANLI yayınlıyoruz...
İLK 11'LER:
Hannover 96: Tschauner, Josip Elez, Albornoz, Timo Hübers, Oliver Sorg, Bakalorz, Sane, Niclas Füllkrug, Schwegler, Bebou, Martin Harnik
Bayern Münih: Ulreich, Niklas Süle, Rafinha, Bernat, Lars Lukas Mai, Jerome Boateng, Thiago Alcantara, Arjen Robben, James Rodriguez, Sebastian Rudy, Sandro Wagner
Maçın orta hakemi Martin Petersen ilk düdüğünü çaldı ve HDI Arena'da mücadele başladı...
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Mücadelede ilk 45 dakikada iki takımın da etkili ataklarından gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.