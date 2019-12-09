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Hangi besin hangi organa iyi geliyor?

Yedeği olmayan organlarımızın sağlığı için bazı besinleri soframızdan ayırmamak ve dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor.Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı; kalp, karaciğer, bağırsak ve akciğer gibi organlarımızın sağlığını koruyan besinler hakkında bilgi verdi.Domatese kırmızı rengini veren likopen, kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve kolesterolü düzenliyor.Ahududu ve çilek gibi kırmızı meyveler, içerdikleri lif ve biyoaktif bileşikler ile kalbi koruyan besinler arasında yer alıyor.Karaciğer sağlığı için başrol enginarda. Yağ azaltıcı özelliğe sahip enginar, karaciğer sağlığı için haftada 2-3 kez tüketilebilir.Sağlıklı bir bağırsak florası için bağırsak bariyerini güçlendiren probiyotiklerin yanı sıra ayva ve bamya gibi besinlerin de tüketilmesi gerekiyor.Hücrelerimize oksijen sağlayan akciğerleri korunmak için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanları içeren yeşillikler geliyor. Bu yeşilliklerin başını da tere çekiyor.Tere, akciğerleri temizleme konusunda oldukça etkili.

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