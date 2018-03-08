« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Yaşam>Hafta sonunda gidilecek İstanbul'a yakın yerler
Oynatma Listesi
SEYAHAT

Hafta sonunda gidilecek İstanbul'a yakın yerler

Şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak dinlenmek ve rahatlamak isteyenler için İstanbul’a yakın en güzel hafta sonu rotaları…
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER

OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın