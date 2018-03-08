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Hafta sonunda gidilecek İstanbul'a yakın yerler
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SEYAHAT
Hafta sonunda gidilecek İstanbul'a yakın yerler
Şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak dinlenmek ve rahatlamak isteyenler için İstanbul’a yakın en güzel hafta sonu rotaları…
GÜNCELLENME
08.03.2018 - 12:56
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