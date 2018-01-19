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Günlük Hayatımızın Kaçınılmaz Olayları | Her Şey Hakkında Her Şey

Bazı şeyler vardır yaşamayı hayatta istemeyiz ama hayatımızdan da hayatta çıkmazlar... :) İşte günlük hayatımızın kaçınılmaz gerçekleri...
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YAYIN19.01.2018 - 16:37
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