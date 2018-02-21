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Günah keçisi deyimi nereden geliyor? | Yeni 1 Bilgi
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Günah keçisi deyimi nereden geliyor? | Yeni 1 Bilgi
Bugünün yeni bilgisinde "Günah Keçisi" deyimi nereden geliyor onu öğreneceğiz. Aslında bu hikayenin kökeni Tevrat'tan geliyor...
GÜNCELLENME
21.02.2018 - 17:33
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