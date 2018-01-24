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Gripin: Bizden eğlenceli şarkı çıkamıyor

Serhat’la Kayıttayız programının konuğu Gripin oldu. Yeni albümleri ‘Nasılım Biliyor Musun?’ , özel hayatları , grup arasındaki ilişki ve haklarında yanlış bilinen şeyleri Serhat Tekin’e anlattılar.
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YAYIN24.01.2018 - 21:19
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