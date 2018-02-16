« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Ne Oluyor >Magazin>GQ gecesinin en güzel kadınları kimler oldu? - Cengiz'in Kulisi
Oynatma Listesi
MAGAZİN

GQ gecesinin en güzel kadınları kimler oldu? - Cengiz'in Kulisi

GQ dergisinin düzenlediği “Yılın En İyi Erkeği” ödül töreninde şıklık yarışı vardı. Cengiz Semercioğlu, gecenin en göz alıcı isimlerini seçti.
GÜNCELLENME
YAYIN16.02.2018 - 15:30
DETAYLARI GÖSTER

OYNATMA LİSTESİ

OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın