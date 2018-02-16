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GQ gecesinin en güzel kadınları kimler oldu? - Cengiz'in Kulisi

GQ dergisinin düzenlediği “Yılın En İyi Erkeği” ödül töreninde şıklık yarışı vardı. Cengiz Semercioğlu, gecenin en göz alıcı isimlerini seçti.

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