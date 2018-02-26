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Gebeliğin birinci trimester dönemi | Anneler Öğreniyor

Özlem Salcı ile Anneler Öğreniyor'un bu bölümünde Doğuma Hazırlık Eğitmeni Pınar Mallı "Gebeliğin birinci trimester dönemi" konusunda açıklamalarda bulunuyor.
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