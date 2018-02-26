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Gebeliğin birinci trimester dönemi | Anneler Öğreniyor
Oynatma Listesi
ANNE BABA
Gebeliğin birinci trimester dönemi | Anneler Öğreniyor
Özlem Salcı ile Anneler Öğreniyor'un bu bölümünde Doğuma Hazırlık Eğitmeni Pınar Mallı "Gebeliğin birinci trimester dönemi" konusunda açıklamalarda bulunuyor.
GÜNCELLENME
26.02.2018 - 14:02
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baba
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bebek
hamilelik öncesi
trimester dönemi
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