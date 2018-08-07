Frittata | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 adet yumurta
- 1 adet küçük boy patates
- 1 adet küçük boy soğan
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 10 adet mantar
- 1 tutam kıyılmış maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Yarım çay bardağı süt
- 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
- Arçelik Ankastre Fırın ızgara ayarında açılır ve 200 dereceye getirip ısınmaya bırakılır.
- Tavaya sıvı yağ, patatesler ve soğan alınır tuz eklenir ve 1 dakika kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta
- Patateslerin üzerine biberler eklenip hafifçe patatesler yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam edilir.
- Mantarlar eklenir 1-2 dakika daha kavrulur.
- Yumurtalara süt, tuz, karabiber ve maydanoz eklenir iyice Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpılır.
- Hazırlanan ve pişen karışım da kelepçeli kalıba dökülür onun üzerine yumurtalar dökülür ve eşit dağılması sağlanır. Arçelik Ankastre Fırın’a koyulur ve 10-15 dakika yumurtalar kabarıncaya kadar pişirilir.