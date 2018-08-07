Frambuazlı Beze Pasta | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 6 yumurta beyazı
- 300 gr. pudra şekeri
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı balsamik sirke
- 50 gr. kıyılmış bitter çikolata
- 1 kutu frambuaz
- 1 kg mascarpone peyniri
- Toz antep fıstığı
Yapılışı:
- Mascarpone peyniri ile 6 yemek kaşığı pudra şekeri Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’te çırpılarak krema kıvamına getirilir. Kenara alınır.
- Yine Multi Şef’e 6 yumurta beyazı eklenir ve katılaşıncaya kadar çırpılır. Her seferinde 1 yemek kaşığı pudra şekeri ekleyerek, şeker bitene kadar çırpmaya devam edilir.
- Ardından kakaoyu (eleyerek), balsamik sirkeyi ve kıyılmış bitter çikolata ilave edilir ve bir spatula yardımıyla yumurta beyazlarının havasını kaçırmadan rengi açık kahve olana kadar birbirine yedirilir.
- Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir. Ortasına normal büyüklükte bir yemek tabağı koyulur. Kenarı kalemle çizilir, bu şekilde 2 çember yapılır. Ardından yağlı kağıt ters çevrilir. Çemberlere karışım paylaştırılır ve çember sınırı boyunca yayılır.
- 140 derecede, 1 saat 15 dakika pişirilir. (Pişerken fırın kapağı kesinlikle açılmayacak)
- Soğuyunca bir beze servis tabağına alınır. Üzerine krema koyup gelişigüzel yayılır. Üstüne frambuaz serpiştirilir.
- İkinci beze de üstüne koyulur ve yine krema yayılır ve en üstüne frambuaz serpiştirilir.
- Toz antep fıstığıyla süslenir, afiyet olsun.