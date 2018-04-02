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Folik asit nedir? Faydaları nelerdir? | Anneler Öğreniyor

Anneler Öğreniyor da bu hafta Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nalan Karacaoğlu ''Folik asit'' ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

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