Fıstıklı Caponata | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 500 gram patlıcan
- 3 adet domates
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 demet fesleğen
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin
- 2 yemek kaşığı çam fıstığı
- 1 yemek kaşığı kapari
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 çorba kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı:
- Patlıcanlar küp küp doğranır tuzlu suda bekletmek üzere kenara alınır.
- İnce ince doğranmış soğan ve sarımsak Arçelik Ankastre Ocak’a alınır ve zeytinyağında 2-3 dakika sotelenir.
- Küp küp doğranmış domates, zeytin, kapari, şeker ve baharatları da ekleyerek 15 dakika pişirilir.
- Ayrı bir tavada çam fıstığı yağsız tavada 3 dakika kavrulur.
- Ayrı bir tavada zeytinyağı kızdırarak patlıcanlar 3-4 dakika pişirilir.
- Patlıcanlar sebzelerin içine eklenerek karıştırılır. Son olarak doğranmış fesleğen, sirke ve çam fıstığı ekleyerek 10 dakika daha pişirilir.
- Arçelik Eternity Ekmek Kızartma Makinesi’nde ekmekler kızartılır. Kızartılan ekmeklerin üstüne hazırlanan karışımdan paylaştırılır. Üzerlerine çam fıstığı serpilir, fesleğen yapraklarıyla süslenir.