Fırında Parmesanlı Balkabağı Cipsi | Mucize Lezzetler
Muhallebi katmanı;
- 1 litre süt
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 2 tepeleme çorba kaşığı un
- 2 tepeleme çorba kaşığı nişasta
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket krema
- 1 paket vanilya
Kıtır katman;
- 3/4 bardak parçalanmış ceviz
- 3/4 4 bardak parçalanmış tam buğday bisküvi
Tarif:
- Doğranmış kabaklar ocakta haşlanır, Arçelik Rose Gold Eternity El Blender’ıyla üstünden geçilir püre yapılır.
- Tarçın, esmer şeker, zencefil, ve krema eklenir. Karıştırılır, soğumaya bırakılır.
- Arçelik Ankastre Ocak’a muhallebi malzemeleri alınır. 1 litre süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarısı eklenir ve iyice karıştırılır. Muhallebi hazır.
- Ardından ceviz ve bisküviler Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ‘da çekilir.
- Bardağa önce bir iki yemek kaşığı cevizli karışım sonra balkabağı sonra muhallebi dökülür, işlem tekrarlanır.
- Afiyet olsun!