Fındıklı Rulo Tatlı | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 paket yumuşak margarin
- 1 adet yumurta
- Yarım adet rendelenmiş limon kabuğu
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
Arası için;
- 1 su bardağı iri çekilmiş fındık
Şerbeti için;
- 3 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- 1-2 kaşık limon suyu
Tarif:
- Hamuru için malzemeleri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kabına alın.
- Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamurdan bezeler kopartılıp dikdörtgen şekilde açın.
- Fındık serpin.
- Üzerine hafifçe merdane ile bastırın fındıkların hamura yapışması sağlanır.
- Sıkıca rulo yapıp bıçak yardımıyla bir serçe parmak kalınlığında dilimlenir.
- Aralıklarla tepsiye dizilir.
- Hamur bitinceye kadar işleme devam edilir.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri pembeleşinceye kadar 20 dakika kadar pişirin.
- Şeker ile suyu Arçelik Ankastre Ocak’ta 10 dakika kadar kaynatıp limon suyunu ekleyin.
- Kıvam alınca altını kapatıp soğumaya bırakın.
- Pişen ruloların üzerine fındık serpin ve ılıyan şerbeti üzerine dökün.
- Afiyet olsun!