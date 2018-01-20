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Kaan Kural ile Basketbol
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Uğur Meleke ile Futbol
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Fenerbahçe'nin avantajı Göztepe'nin oynamak isteyen bir takım olması..
Oynatma Listesi
UĞUR MELEKE İLE FUTBOL
Fenerbahçe'nin avantajı Göztepe'nin oynamak isteyen bir takım olması..
Futbol yorumcusu Uğur Meleke Fernerbahçe - Göztepe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayınız:
Twitter:
http://hry.yt/bBo5L
Facebook:
http://hry.yt/gtnpT
GÜNCELLENME
20.01.2018 - 11:58
YAYIN
19.01.2018 - 15:23
htvugurmelekeilefutbol
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göztepe
uğur meleke
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Fenerbahçe'nin avantajı Göztepe'nin oynamak isteyen bir takım olması..
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17. Hafta Maçları sonrası Uğur Meleke Yorumları