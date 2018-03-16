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UĞUR MELEKE İLE FUTBOL

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Öncesi Uğur Meleke Yorumları

Futbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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Twitter: http://hry.yt/n7chg

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