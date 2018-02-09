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UĞUR MELEKE İLE FUTBOL

Fenerbahçe doğru 11'i buldu, değiştirmemeli.

Futbol yorumcusu Uğur Meleke Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayınız:

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YAYIN09.02.2018 - 16:55
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