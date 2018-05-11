Favalı Enginar | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
• 4 adet taze enginar
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• 1 adet orta boy soğan
• 1 diş sarımsak
• 2 çay kaşığı şeker
• 2 çay bardağı su
• Tuz
Favası için:
• 1 su bardağı kuru bakla
• 2 çay bardağı su (üzerini 1-2 parmak geçecek)
• 1 küçük soğan
• 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
• Tuz
• 1 tatlı kaşığı şeker
• Üzerine; yarım demet dereotu
Yapılışı:
• Baklalar tencereye alınır, su, soğan, zeytinyağı ve tuz eklenir pişirilir. Tüm malzeme ezilinceye ve suyunu çekinceye kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirilir.
• Diğer yanda enginarlar; zeytinyağı, halka doğranmış soğan, şeker, tuz, sarımsak, su ile çelik tencereye alınır. 20-25 dakika kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir.
• Haşlanan baklalar Arçelik Eternity El Blender’ıyla ezilerek püre haline getirilir.
• Ilıyınca 2-3 kaşık zeytinyağı eklenir tahta kaşık ile iyice karıştırılır.
• Servis tabağına enginarlar alınır.
• Sıkma torbasına koyulan ılık fava; enginarlar üzerine sıkılır. Üzerine dereotu serpiştirilir.