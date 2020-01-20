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Evde deterjan nasıl yapılır? Pratik deterjan tarifleri

Hepimizin evinde çeşit çeşit deterjan var, üstelik bunların çoğu kimyasal içeriyor. Oysa çok fazla kimyasala bulaşmadan deterjan yapmak mümkün! Üstelik her biri için yalnızca birkaç malzeme gerekiyor. Peki, ev yapımı deterjan nasıl yapılır? Evde deterjan yapmak için gerekli malzemeler neler? Evde bulaşık deterjanı yapımı, ev yapımı çamaşır deterjanı, bulaşık için sıvı deterjan ve daha işinize yarayacak birçok tarifi videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla maliyeti el yakmayan pratik tarifler…
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