Ev Yapımı Simit | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 700 g beyaz un
- 300 g ılık su
- 1 tatlı kaşığı instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
- Yarım su bardağı pekmez
- Çeyrek su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı un
- 500 g yarı kavrulmuş susam
Tarif:
- 1 tatlı kaşığı kuru mayayı 300 ml ılık suyun içinde karıştırın.
- Sonra Arçelik Multi Sef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine 700 g unu döküp ortasını çukur açarak mayalı suyu ekleyip yavaş yavaş karıştırmaya başlayın.
- Pürüzsüz bir hamur elde edinceye dek yoğurun.
- Eğer hamur çok sert olursa biraz ıslatarak yoğurmaya devam edin.
- Hamur kıvamına gelince yarım saat üzerini nemli bir bezle kapatarak ılık bir yerde bekletin.
- Kabarınca, tekrar yoğurun ve hamurdan 60-65 gramlık 12 beze koparın.
- Hamurları tezgahta önce uzun ince fitiller halinde açın.
- Parmak kalınlığında ve yaklaşık 2 karış uzunluğunda olmaları yeterlidir.
- Sonra iki fitili yan yana getirip spiral gibi birbirine dolayıp yuvarlayın ve birleştirme yerini iyice bastırarak kıvırın.
- Daha iyi yapışmaları için uçlarını elinizi ıslatıp da yapıştırabilirsiniz.
- Derin bir tabağa bir yarım bardak üzüm pekmezi, çeyrek bardak su ve 1 tatlı kaşığı un koyarak karıştırın.
- Ayrı bir tepsiye de yaklaşık 500 gram yarı kavrulmuş susam dökün.
- Aktarlardan yarı kavrulmuş susam veya simit susamı olarak bulabilirsiniz.
- Hazırladığınız simitleri önce pekmezli karışıma sonra susama bulayıp, fırına verin.
- Arçelik Ankastre Fırın’ı 250 derecede ısıtın.
- Fırının alt yüzeyine biraz su püskürtün ki simitleriniz iyice çıtır çıtır olsun. Yaklaşık 15-20 dakika sonra simitleriniz pismiş olacaktır.
- Afiyet olsun!