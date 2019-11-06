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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ev Yapımı Simit | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde Ev Yapımı Simit var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 700 g beyaz un
  • 300 g ılık su
  • 1 tatlı kaşığı instant maya 
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

  • Yarım su bardağı pekmez 
  • Çeyrek su bardağı su 
  • 1 tatlı kaşığı un 
  • 500 g yarı kavrulmuş susam 

Tarif:

  1. 1 tatlı kaşığı kuru mayayı 300 ml ılık suyun içinde karıştırın. 
  2. Sonra Arçelik Multi Sef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine 700 g unu döküp ortasını çukur açarak mayalı suyu ekleyip yavaş yavaş karıştırmaya başlayın.
  3. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye dek yoğurun. 
  4. Eğer hamur çok sert olursa biraz ıslatarak yoğurmaya devam edin. 
  5. Hamur kıvamına gelince yarım saat üzerini nemli bir bezle kapatarak ılık bir yerde bekletin. 
  6. Kabarınca, tekrar yoğurun ve hamurdan 60-65 gramlık 12 beze koparın. 
  7. Hamurları tezgahta önce uzun ince fitiller halinde açın. 
  8. Parmak kalınlığında ve yaklaşık 2 karış uzunluğunda olmaları yeterlidir. 
  9. Sonra iki fitili yan yana getirip spiral gibi birbirine dolayıp yuvarlayın ve birleştirme yerini iyice bastırarak kıvırın. 
  10. Daha iyi yapışmaları için uçlarını elinizi ıslatıp da yapıştırabilirsiniz. 
  11. Derin bir tabağa bir yarım bardak üzüm pekmezi, çeyrek bardak su ve 1 tatlı kaşığı un koyarak karıştırın. 
  12. Ayrı bir tepsiye de yaklaşık 500 gram yarı kavrulmuş susam dökün. 
  13. Aktarlardan yarı kavrulmuş susam veya simit susamı olarak bulabilirsiniz. 
  14. Hazırladığınız simitleri önce pekmezli karışıma sonra susama bulayıp, fırına verin. 
  15. Arçelik Ankastre Fırın’ı 250 derecede ısıtın. 
  16. Fırının alt yüzeyine biraz su püskürtün ki simitleriniz iyice çıtır çıtır olsun. Yaklaşık 15-20 dakika sonra simitleriniz pismiş olacaktır.
  17. Afiyet olsun!

 

 

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