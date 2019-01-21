Ev Yapımı Ramen Erişte | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 5 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı rende zencefil
- 5 dal taze soğan
- 1 tatlı kaşığı tabasco sosu
- 3 bardak tavuk suyu
- 2 bardak et suyu
- 3-4 damla balık sos
- 3 yemek kaşığı soya sos
- 2 adet yumurta
- Tuz
- Karabiber
Noodle için;
- 4 yumurta
- 400 g un
- 1 tatlı kaşığı tuz
Tarif:
- 400 g unu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesine alın, içerisine 4 yumurtayı kırın.
- Tuzu ilave edin ve yoğurma aparatıyla yoğurmaya başlayın.
- Sert bir hamur elde edin. Hamuru en az 30 dk dinlenmeye bırakın.
- Noodle hamuru dinlendikten sonra Multi Şef’in hamur açma aparatıyla açın.
- Daha sonra hamur kesme aparatından geçirerek çok ince noodle’lar elde edin.
- Bir miktar un serperek üzeri açık bir şekilde masanın üzerinde bir süre bekletin, birbirine yapışmamasını sağlayın.
- Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin.
- İçerisine rendelenmiş zencefil ve sarımsakları ilave ederek bir miktar kavurun.
- Bu aşamada çok dikkatli olun, sarımsaklar çok hızlı bir şekilde yanabilir.
- Sarımsakları yakmadan hemen üzerine tavuk suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
- Tavuk suyu kaynadığında içerisine soya sosu ve acı sosu ilave edin.
- Tavuk suyu kaynarken içerisine hazırladığınız taze noodle’ları atın ve 3 dakika kadar pişirip ocağı kapatın.
- En son olarak içerisine çok ince kıyılmış taze soğan ilave edip servis edin.
- Afiyet olsun!