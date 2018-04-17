Ev Yapımı Hamburger | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
• 500 gram dana kıyma
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı kimyon
• 1 çay kaşığı karabiber
• ½ su bardağı galeta unu
• Marul
• Çedar peyniri
• Soğan
• Domates
• Turşu
• Hamburger ekmeği
Yapılışı:
Dana kıyma, tuz, kimyon, karabiber ve galeta ununu yoğurarak karıştırınız. Köfte haline getirdiğiniz kıymalı karışımınızı şekillendirerek Arçelik Ankastre Ocak'ta tava içerisinde arkalı önlü pişene kadar pişirin. Ardından servis tabağınıza aldığınız alt ekmeğinizin üzerine sırasıyla marul, köfte, çedar peyniri, soğan ve domates koyarak hamburgerinizi kapatın. Üzerine kürdan batırarak servise hazır hale getirin.