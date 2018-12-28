Ev Yapımı Bitter Çikolata | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 6 yemek kaşığı ham kakao
- 8 yemek kaşığı hindistancevizi ve kakao yağı
- 1 yemek kaşığı vanilya özütü
- Badem
- Nar
- Fındık
- Hindistan cevizi cipsi
Tarif:
- Hindistancevizi ve kakao yağını Arçelik Ankastre Ocak’ta benmari usulü eritin. Yakmamaya dikkat edin.
- Hindistan cevizi yağı tam olarak eritildiğinde vanilya ve kakao tozunu içine karıştırın.
- Karışımı yağlı kağıt serilmiş kaba ince tabaka halinde dökün.
- Üzerine badem, nar, fındık ve Hindistan cevizi serpin.
- Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümünde yarım saat tutun.
Afiyet olsun!