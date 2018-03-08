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Erkeklerden Kadınlar Günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Sarı Mikrofon sokağa Kadın'ı sordu.İşte Türk halkının mesajları...
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