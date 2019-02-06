Erik Pestili | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 kg mor erik
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı pekmez
Tarif:
- Yıkanmış erikleri ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartın.
- Derin bir tencereye aldığınız erikleri Arçelik Ankastre Ocak’a alın.
- Tencereye bir su bardağı suyu ekleyip pişirmeye bırakın.
- İyice pişen ve yumuşayan erikleri süzgeç yardımıyla süzün.
- Ardından Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alın ve 1 su bardağı pekmezi ekleyip karıştırın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine karışımı ince bir tabaka olacak şekilde dökün.
- Arçelik Ankastre Fırın’ı 60 dereceye ayarlayıp karışımın kuruduğuna emin oluncaya kadar kontrol ederek pişirin.
- Pişen pestili istediğiniz büyüklükte kesin, rulo yapın.
- Afiyet olsun!