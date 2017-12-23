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En karizmatik 10 dizi karakteri

Onlardan etkilenmemek mümkün mü? Kimisi huysuz bir doktor, kimisi ejderhaların annesi… Kimisi 50’lerde çok ünlü bir reklamcı, kimisi ise deri ceketini çıkarmayan delikanlı bir polis… İşte ekranların hafızalardan çıkmayan, 10 karizmatik karakteri...
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YAYIN23.12.2017 - 11:34
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