« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Yaşam
>
Life Style
>
En karizmatik 10 dizi karakteri
Oynatma Listesi
LİFE STYLE
En karizmatik 10 dizi karakteri
Onlardan etkilenmemek mümkün mü? Kimisi huysuz bir doktor, kimisi ejderhaların annesi… Kimisi 50’lerde çok ünlü bir reklamcı, kimisi ise deri ceketini çıkarmayan delikanlı bir polis… İşte ekranların hafızalardan çıkmayan, 10 karizmatik karakteri...
GÜNCELLENME
23.12.2017 - 11:40
YAYIN
23.12.2017 - 11:34
htv
Dizi
karizma
behzat ç.
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
En karizmatik 10 dizi karakteri
SIRADA
13 Aralık Günlük Burç Yorumları
'Naim ile kardeş gibiydik'
Dan Brown ‘güney’e indi!
Yarışmacıyı uyarmayan Murat Yıldırım'a sert tepki!
Umut Dolu Hikayeler-Zeynep Ekren
Umut Dolu Hikayeler - Erol Günce
Umut Dolu Hikayeler - Burçin Yetişkin
Umut Dolu Hikayeler - Cem Özdağ
Yetenek avcısı | Startup
Yeni Renault Megane'ı inceledik
Soner Sezer: İlham Al, İste, Adım At
Volkswagen Amarok V6'yı sizler için inceledik
Fatma Tasa: Sevdiğiniz İşi Yapmak Sizi Motive Eder
Mehmet Köse: Teknikerlikten Mühendisliğe
Birce Sertbaş: Ne Kadar Fazla Staj, İş Hayatın O Kadar İyi!
Sizce İş Hayatında Kadın Dayanışması Var Mı?
Taksiye biner gibi drone ile uç
Opel MokkaX test sürüşü
Üzerinden otobüs geçen köpeğin ayakları kırıldı
Volvo V40 İncelemesi | Neden Almalı
Volkswagen Polo 1.2 TSI | Neden Almalı?
Uçakta tost veriliyor
Bitirme projesi için çektiği film ödül aldı
Arkas Sanat Merkezi'nde "Işığın Ustaları" sergisisi açıldı
Sivilce ve Lekesavar Maskeler | Güzeliz Biz
NASA uçaktan uzaya füze attı
Janine Ker’den inanılmaz saçlar!
%98 Engelli Sumeyra'nın bizden bir isteği var !
Tipinin oluşturduğu “kar şelalesi” görenleri mest etti
Çığır açacak teknoloji: Riding Assist
Bunları da beğenebilirsiniz
02:35
Zirvenin beklenmedik ortakları karşı karşıya!
19:15
Bu hafta sinemalarda aşk var!
00:46
Elmalı Ballı Sandviç
02:48
Çocuğunuzun odasında hangi renkler kullanılmalı?
Bunları kaçırmayın
00:42
Bolu Dağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor
02:33
İzzetcan'ın bir günü
01:46
Şekercilerin kavgası düğünü kana buladı: 2 ölü, 2 yaralı
02:14
Akşener'den flaş iddia: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2019'a kalmaz
03:05
2017'de yıldızı parlayanlar
00:45
Son 24 saatte ne oldu? (23.12.2017) – 2
00:51
Temizlik işçisinin, sokak köpeğine şarkı söylemesi fenomen oldu
01:33
Soğuk ve yağmura rağmen yüzlerce kişi kuyrukta
03:32
Suriyelilerin hayatı sahnede
00:27
Şimdiye kadar yapılmış en muhteşem jenga hamlesi!
01:13
THYnin sipariş verdiği Boeing 777F tipi kargo uçağı İstanbul'da
01:57
Arabasının arkasına yazdığı yazıyı gören yardım etmeye çalışıyor
01:01
Uludağ'da kar yüzünden yol kapandı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
04:09
Liverpool kaptı, Arsenal kaçırmadı!
02:01
Erdoğan'dan Hakkari'de çok önemli yayla açıklaması
01:12
Yol boyu araçların lastiklerini bıçakladı, kayıplara karıştı
04:57
İstanbul Barosu'nun tek Japon avukatı
00:50
Liseli genç kızı Müslüman olduğu için dövdüler!
Sakın şaşırmayın Kreuzberg’tir burası!
01:18
Kaliforniya’dan fırlatılan Falcon-9 roketi, Los Angeles’ı aydınlattı
01:03
Bir iyilik bin gülücük!
01:02
Son 24 saatte ne oldu? (23.12.2017)
02:02
En karizmatik 10 dizi karakteri
02:14
Köylülerin mezarlarının çimentoya karıştığı iddiası
00:42
Hesaba itiraz etti eğlence mekanına ateş açtı