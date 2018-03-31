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En inovatif kadın girişimci…

Türkiye’nin ilk propolis üreticisi olarak Türkiye’nin “en inovatif girşimcisi” de seçilen Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur, dünyanın ikinci arıcılık ülkesi Türkiye’nin “propolis”e sahip çıkması gerektiğini anlattı. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren propolisin meme kanseri hücrelerine etkisi üzerine İTÜ ve İstanbul Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ile proje gerçekleştirerek propolisin kanserli hücreleri öldürdüğünü de ortaya koyan Aslı Elif Tanuğur, projenin 2. ve 3. evre çalışmalarının da devam etmesini hedefliyor.

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